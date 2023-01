Après la fermeture du «Dotto», Céline fait revivre l’ancien restaurant L’Ambition à la place de la Résistance avec l’ouverture du «Dottibar»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

De mémoire de Dottignien, on a toujours mangé, et/ou bu, et/ou dansé dans les murs de ce bâtiment qui fait le coin entre la rue Basse et la rue Alphonse Poullet, sur la place de la Résistance. Il y a eu le restaurant « La Cloche », puis le bar de nuit « Le Casting » qui partageait les lieux avec un resto italien, et enfin « L’Ambition ». Pourtant, depuis de trop nombreuses années, l’importante bâtisse restait désespérément vide. Depuis ce vendredi, le vide est comblé, les lumières ont été rallumées, la porte rouverte, et le « Dottibar » est né !