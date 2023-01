Felice Mazzù évoque la possible arrivée Willem Geubbels au Sporting de Charleroi: «Il peut nous apporter de la verticalité»

Le mercato hivernal n’en est qu’à ses balbutiements. Mais la direction carolo réfléchit, dans l’ombre, pour tenter d’ajouter de la qualité au sein du noyau de Felice Mazzù.

Le forfait de Nadhir Benbouali (rupture des ligaments croisés) pour le reste de la saison étant une nouvelle épine dans le pied des Zèbres. « Aujourd’hui, on a encore des solutions offensives. Je suis satisfait du noyau actuel. Le club travaille, sans se précipiter, afin d’effectuer les bons choix. Si on peut aménager quelque chose pour l’équilibre du groupe, la direction le fera », a répété l’entraîneur carolo, pour qui ce n’est de toute évidence pas dans les habitudes de se plaindre ou d’exiger publiquement un élément nouveau.

Le Sporting de Charleroi s’est en tout cas positionné sur le dossier Willem Geubbels, l’attaquant de 21 ans appartenant à l’AS Monaco. Des discussions se sont déroulées entre les différentes parties ces derniers jours. « On en a effectivement parlé avec la direction. Après, il y a encore un cheminement qui doit peut-être se faire… ou pas. On verra bien. C’est un joueur avec de la qualité au niveau de la verticalité. Il peut aussi nous apporter quelque chose en plus, que l’on n’a pas forcément, par exemple, dans la complémentarité et la concurrence. »