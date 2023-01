La piscine de Wanze cherche de nouveaux maîtres-nageurs pour compléter l’effectif

Depuis son inauguration en juin 2022, la piscine de Wanze, fraîchement rénovée, fait le bonheur des nombreux amateurs de natation. Chaque jour, ce sont plusieurs centaines de Wanzois et de citoyens de la région qui viennent nager dans le bassin. Ils sont encadrés par une équipe de six maîtres-nageurs se relayant. « Il y en a deux en permanence. L’un pour le grand bassin et l’autre pour la pataugeoire », rappelle Thierry Schulsse, gestionnaire et animateur de l’ASBL Vive le sport.

Malgré un effectif déjà bien au complet, la piscine se cherche de nouveaux maîtres-nageurs. « L’objectif est d’en recruter pour des remplacements », précise Pierre Dewart, responsable du service des sports wanzois. « C’est une fonction un peu particulière car on rencontre des difficultés à en trouver. »