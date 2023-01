La semaine de Benjamin Maréchal: Luc Trullemans vit au fond des bois... mais il va bien!

Si Luc Trullemans ne m’avait pas indiqué un chemin alternatif, j’aurais sans doute emprunté la longue piste non asphaltée qui mène à son modeste chalet. Nous sommes au milieu de la forêt, comme coupé du monde. Vu le décor, je redoute un instant notre rencontre. Et si notre monsieur météo n’avait pas digéré son départ forcé de la télé il y a quelques années. Et si je m’apprêtais à rencontrer un ermite caché au fond du bois ?

En réalité Luc n’a rien perdu de son charme. Il m’accueille avec un large sourire. Je lui demande si c’est son chalet de vacances. « Non je vis ici avec Marie-France, une vraie Malmedienne que j’ai rencontrée au marché de noël. On s’est marié il y a trois ans. Moi je suis retraité depuis 2016 mais j’ai travaillé jusqu’à 65 ans à l’IRM c’est-à-dire jusqu’au bout ». Entre la gestion de son club météo et la gestion d’un club de randonnée, le retraité ne chôme pas.