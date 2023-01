Sexe: avec la réforme du droit pénal, qu’en est-il du consentement?

Cette réforme aborde différentes thématiques en lien avec le droit pénal sexuel comme le viol, l’inceste, le revenge porn ou la prostitution.

Le texte de loi donne une explication des circonstances dans lesquelles le consentement peut ou ne peut pas être donné. C’est sur ce point-là que Sofelia, la Fédé militante des Centres de Planning familial solidaires du Réseau Solidaris, a décidé de se pencher à travers une analyse.

Cette réforme comprend une avancée primordiale, à savoir l’apparition d’une définition de la notion de consentement. Il est expliqué comme suit dans l’article 417/5 du code pénal relatif aux infractions sexuelles : « Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l’affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l’acte à caractère sexuel. Il n’y a donc pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime, due notamment à un état de peur, à l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement si l’acte à caractère sexuel résulte d’une menace, de violences physiques ou psychologiques, d’une contrainte, d’une surprise, d’une ruse, ou de tout autre comportement punissable. En tout état de cause, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d’une victime inconsciente ou endormie ».

Deux idées reçues

« Ces quelques phrases prennent en compte et déconstruisent deux idées reçues encore fort présentes dans l’imaginaire collectif sur la sexualité et le viol. Tout d’abord, le fait de reconnaître que ne pas se débattre n’est pas égal à un consentement est déjà une belle avancée. Cela veut dire que les arguments selon lesquels « elle n’a pas dit non » ou « elle ne s’est pas débattue » ne seront plus admissibles devant la justice. Cela implique aussi que l’effet de sidération peut maintenant être pris en compte, bien qu’il ne soit pas noté tel quel dans le texte. L’effet de sidération est une réaction physiologique de notre corps lorsqu’il est face à une situation où notre vie est en danger, comme cela peut être notamment le cas lors d’agressions sexuelles », explique Alice Gaspar, chargée de missions.

Sofelia s’est penchée sur l’impact pour les victimes : qu’est-ce que ce changement implique pour elles ? « Bien qu’un plus large spectre de situations soit prises en compte dans cette réforme du droit pénal sexuel, la charge de la preuve repose encore sur la victime. Cela signifie que c’est à la victime de prouver qu’elle n’a pas consenti, en vertu du principe de la présomption d’innocence. Alors qu’on sait qu’en 2019, sur 8.000 plaintes pour viol ou atteinte à l’intégrité sexuelle, la majorité des classements sans suite l’ont été par faute de preuves », poursuit Alice Gaspar.

En ce qui concerne la notion de consentement, Sofelia rappelle qu’un des moyens pour permettre à chaque personne d’être au clair avec tout ce que représente le consentement, c’est d’en parler dès le plus jeune âge, en particulier via des animations EVRAS (éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle). Ces animations sont des leviers importants pour lutter contre les inégalités de genre, liées à l’orientation sexuelle, à la classe sociale, etc., à travers, notamment, la déconstruction des stéréotypes et le développement de l’empathie. L’EVRAS ne concerne pas seulement le consentement, elle aborde une multitude de thématiques qui permet aux jeunes de devenir des personnes plus conscientes de leur environnement et de faire des choix éclairés.

