Ça va enfin bouger pour la marina et le Left Side à Charleroi, après des années d’un incroyable imbroglio juridico-financier

Si l’attractivité de Charleroi reste relative, comme l’a prouvé récemment un coup de gueule du propriétaire d’une quarantaine de bâtiments en centre-ville, le travail de renouveau se poursuit. D’ici quelques mois, tous les nouveaux espaces publics de la ville haute seront inaugurés, y compris le Palais des Expos, tout comme l’esplanade de la gare reliftée ville basse. Le futur campus universitaire prend aussi forme, et les projets de création de kots s’enchaînent.

Par ailleurs, d’autres bonnes nouvelles émergent ponctuellement. On évoquait dans nos colonnes ce vendredi le dossier de l’îlot Buisset avec des restaurants, commerces, logements… À sa tête, on retrouve ni plus ni moins que Shalom Engelstein, le créateur de Rive Gauche.

Autre soulagement : après des années d’imbroglio juridico-financier, le dossier du Left Side Business Parc va enfin avancer.