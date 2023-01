De retour sur le devant de la scène, Typh Barrow se dévoile: «J’avais perdu mon inspiration»

Alors qu’elle se produira à Forest National le 28 avril, Typh Barrow vient de dévoiler « Don’t let me go », le premier extrait de son troisième album à paraître dans les prochains mois. Confidences.

Je suis très heureuse. Ça fait un an et demi que je n’avais pas sorti de nouvelles chansons. Les retours du public sont très positifs, tout comme ceux des radios qui ont l’air très emballées. C’est rassurant et motivant. Le public m’avait énormément manqué, et j’ai la sensation que c’est réciproque. Dans « Don’t let me go », j’évoque cet état d’esprit dans lequel on se trouve lorsqu’on tombe amoureux. On entre dans une phase de séduction où on commence à perdre le contrôle. Après ces deux dernières années qui ont été particulièrement anxiogènes, j’avais besoin de revenir avec une chanson positive et imparable qui donne envie de danser.

Oui, tellement. C’est une sensation très étrange. Je n’avais pas ressenti cette pression après « Raw », mon premier album. Vous savez, quand je fais de la musique, je suis seule à la maison, avec mon piano, et j’écris sur des sujets qui me touchent. Après l’incroyable accueil d’« Aloha », j’ai commencé à me poser beaucoup de questions. J’ai commencé à me dire qu’il allait falloir remettre le couvert et tenter de faire aussi bien, voire mieux que cet album. Vous savez, j’ai traversé une période de remise en question. Ces derniers mois n’ont pas été très faciles à gérer, surtout psychologiquement, mais je prends ça comme une pression positive. Je ne voulais pas proposer un troisième album qui soit à l’opposé de la fille que je suis et de la musique j’aime écouter. Et puis, je n’avais surtout pas envie de perdre le public en cours de route car je commençais à trop intellectualiser ma musique. Je vais donc conserver mon identité musicale tout en y apportant de la fraîcheur et de la modernité. C’est important de se renouveler sans se dénaturer.

Votre troisième disque est-il achevé ?

Non, on est encore en plein enregistrement. Je n’ai donc pas encore de date de sortie à annoncer. Je n’ai pas envie de me mettre une pression en m’imposant une deadline. D’habitude, je m’accorde deux ans entre chaque album. Cette fois, on a pris plus de temps que prévu. Je ne voulais rien laisser au hasard. Vous savez, j’ai vécu un gros passage à vide à cause de la crise sanitaire liée au Covid-19. J’ai eu une phase de création très forte au premier confinement, puis une espèce de lassitude et de frustration à cause, entre autres, du manque de perspective pour les artistes. J’avais complètement perdu mon inspiration. Je ne savais plus quoi raconter. Moi, je me nourris de la scène, des voyages, de ma vie, et des expériences que je vis au quotidien pour écrire mes chansons. Grâce à la reprise de la tournée, en septembre dernier, tout s’est rallumé, mon inspiration est revenue, et je peux vous assurer que ça va frapper fort. Très fort.

L’été dernier, vous aviez également subi un léger coup de fatigue…

C’est vrai. J’avais posté un court message sur les réseaux sociaux, et je n’ai pas compris tous les articles de presse à ce sujet. C’était juste un coup de mou suite à plusieurs concerts où j’ai ressenti des sensations très fortes. Le métier d’artiste, ce sont les montagnes russes en permanence. J’ai donc eu besoin de me retrouver, de me couper des réseaux sociaux et de prendre du temps avec les gens que j’aime. Je n’avais donc pas de problèmes de santé particuliers, comme on a pu le penser.

Avez-vous pris le temps de voyager récemment ?

Oui, j’en ai profité pour aller faire des tours en Italie, en Espagne et dans le Sud de la France, des endroits où il y a du soleil, où l’on mange bien et où il fait bon vivre. Je suis revenue plus en forme que jamais.