D3B | Les noyaux et infos de nos sept clubs pour ce week-end

Huy – Libramont (samedi, 20h)

Libramont : Delmé, Lempereur, Robinet, Grandjean, R. Lefort, Giboux, Q. Thomas, Nkokolo, Mosquera, Mezouari, Richard, T. Lefort, Baudot, Minthe, Roset, R. De Souza.

>Quentin Thomas a purgé sa suspension tandis que Martin Nélisse sera suspendu. Mosquera est rentré d’Argentine, Richard est rentré de vacances. Keller, Bigonville et Delwiche sont toujours blessés, ainsi que Grégoire. Luka Bunout est absent lui aussi. Vandaele souffre d’un genou depuis le dernier match contre Durbuy.

Arbitres : G. Vanackere, S.Klein, V. Ziggar.

Sprimont – Givry (samedi, 20h)

Givry : Ndiaye, Gabiam, Djouogoua, M. Dufrasne, Herbeaux, Kambunia, Cleymans, Wérard, Body, Goury, L. Dufrasne, Itoua, Meuter, Lallemand, Vaguet.

Arbitres : T. Wiggers, S. Ödemis, A. Dussart.

Marloie – Habay-la-Neuve (samedi, 20h)

Marloie : Jaa, Desseille, Micha, Paquay, Devresse, Collard, Martinet, Talmas, Hanneuse, Letêcheur, Mohimont, Dehon, Dony, Delvaux, Dessart, Hébette.

> Jacquemart souffre de la main et devrait être écarté des terrains pour près de six semaines. Mayanga et Gaziaux souffrent des croisés et leur saison est terminée. Dion est toujours à l’infirmerie tout comme François.

Habay-la-Neuve : Bartholomé, Grevisse, Reyter, Vialette, Jaspierre, Déom, Poncelet, Ajavon, Copette, Léonard, Molinari ; Reichert, Brevers, Toussaint, Serwy, Herman.

> Monaville, Vandermaelen, Lecomte, Molnar et Jacob sont aux soins. Gillet et Ansion sortent du noyau par rapport au match de mercredi. Tout comme les jeunes Widart et Poncin. Dans l’autre sens, Léonard, Molinari, Ajavon et Serwy (qui a purgé ses deux matches de suspension) rentrent dans le groupe.

Arbitres : A. Urbain, J. Nicolas, L. Molino.

Mormont – Aywaille (dimanche, 14h30)

Mormont : Marthoz, Malela, Crèvecoeur, Lo Monte, A. Keysers, Dardenne, Thiry, Amhauch, Lambert, Godelaine, Marchal, Lecerf, Lomma, Renard, D. Keysers, Amrous.

>Michel est suspendu alors que Dardenne revient de suspension. Charneux et Pirson sont toujours indisponibles. Boumediene et Hansoulle sont sur la touche pour blessure.

Arbitres : M. Sayoud, A. Denuit, T. Bodet.

Durbuy – Rochefort (dimanche, 14h30)

Durbuy : Wasterlain, Vaz Moniz, Ngardial, Ntalagana, Bouyaalan, Lumbila, Kanouté, Kaba, Camara, Sissoko, Turhan, Batantou, Ndudi-Ngoma, Zingi Mbala, Lumbali.

>Bouyaalan est de retour de suspension.

Arbitres : T. Spillemaekers, A. Van Geyssel, H. El Galai.

Meix – Ciney (dimanche, 14h30)

Meix-devant-Virton : Brolet, Blaise, T. Day, Schmit, Gomrée, Gasparoto, Limpach, Evrard, Erdeljan, Puffet, Bréda, Dewalque, Jacques, Laurent, Godfrin.

>Johan Walelo est suspendu tandis qu’Eduardo Gasparoto rentre lui de suspension. Sylvain Bechet est toujours en blocus. Pierre Gomrée, Warren Pietquin et Alexandre Laurent sont rentrés de vacances. Nicolas Day souffre toujours de tendinite au tendon d’Achille. A noter que le match est programmé dimanche à 14h30 sur le synthétique.

Arbitres : K. Lobet, W. Bara, D. Jacob.