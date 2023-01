Coupe du monde de hockey: carton de l’Australie contre la France, l’Inde débute aussi par une victoire

Tous les favoris ont répondu présents, notamment l’Australie qui a étrillé la France (8-0) à Bhubaneswar et l’Inde, qui a ravi le public de Rourkela en battant l’Espagne (2-0).

Mais le premier match du tournoi a mis aux prises l’Argentine (FIH 7) et l’Afrique du Sud (FIH 15). Malgré un bon Gowan Jones, dernier rempart sud-africain, ’Los Leones’ ont fini par trouver le chemin du but via Maico Casella (43e), élu Homme du match.

Dans la foulée, le match entre l’Australie, première au classement mondial, et la France (FIH 12), qui n’a cessé de progresser ces dernières années, a tourné au vinaigre pour les Bleus, qui se sont inclinés sur le score net et sans appel de 8 buts à 0. Après un goal encaissé en début de match, les Bleus ont pris l’eau dans la foulée d’une carte verte, encaissant trois buts coup sur coup juste avant la pause. Les Australiens, battus par la Belgique en finale des derniers Jeux, ont ajouté quatre buts dans le 2e acte, dans le sillage de Tom Craig et Jeremy Hayward, chacun auteur d’un triplé.

L’Angleterre (FIH 6), pour le premier match du tournoi à Rourkela et son impressionnant stade flambant neuf de 20.000 places, a largement battu le pays de Galles (FIH 14) sur le score de 5-0. Mis sur du velours par une très rapide ouverture du score, après 20 secondes à peine, les Anglais ont dominé la suite des débats et signé un probant succès.

Dans un bouillant Birsa Munda Stadium entièrement acquis à sa cause, l’Inde (FIH 5) a battu l’Espagne (FIH 8) 2-0 dans le choc du groupe D. Le local Amit Rohidas et Hardik Singh, d’un beau solo, ont marqué les buts d’une équipe indienne à l’impressionnante débauche d’énergie face à des Espagnols sans idées.

Logiquement, l’Argentine et l’Australie devraient se disputer la première place du groupe A, directement qualificative pour les quarts, comme l’Angleterre et l’Inde dans le groupe D.

