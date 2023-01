Le Salon de l’auto prévoit un grand stand pour les jeux vidéo

« La pandémie a donné un énorme coup d’accélérateur au monde de l’eSport », a déclaré Christophe Dubon, porte-parole du Salon de l’auto.

« Les vrais pros et amateurs d’eSports pourront accrocher leur ceinture sur un circuit réel comprenant dix simulateurs de course ultramodernes », explique Stef Michels, responsable de l’événement. « Ces simulateurs offrent un réalisme de course inégalé ». Des prix ont également été prévus par les organisateurs pour les gagnants des courses.