La forte reprise du trafic aérien a dopé les résultats de Delta fin 2022

D’octobre à décembre, Delta a réalisé un chiffre d’affaires de 12,3 milliards de dollars, supérieur aux attentes du marché et en hausse de 8 % par rapport à son niveau de 2019, avant la pandémie de Covid-19.

« Alors que nous entamons 2023, la conjoncture reste favorable pour le transport aérien et Delta est bien positionnée pour générer une croissance significative de ses bénéfices et de ses flux de trésorerie disponible », a affirmé vendredi dans un communiqué le patron du groupe, Ed Bastian.

Le profit de Delta au dernier trimestre de l’an dernier a atteint 828 millions de dollars. Rapporté par action et ajusté des éléments exceptionnels, il s’est établi à 1,48 dollar, mieux que prévu.

Pour le premier trimestre de 2023, le groupe s’attend à un chiffre d’affaires en hausse de 14 % à 17 % par rapport à celui de 2019.

La compagnie prévoit toutefois une augmentation de 3 % à 4 % entre janvier et mars de ses dépenses non liées au carburant.

Début décembre, CNBC a révélé que Delta et le principal syndicat de pilotes aux États-Unis (ALPA) avaient trouvé un accord pour augmenter de plus de 30 % le salaire des pilotes de la compagnie au cours des 4 prochaines années.

Le coût total pour l’entreprise serait de 7,2 milliards de dollars.

« Si nos pilotes votent pour ratifier la proposition d’accord d’ici au 1er mars, les hausses seront rétroactives au 1er janvier », a indiqué Daniel Janki, le directeur financier de Delta, lors d’un appel téléphonique avec des analystes de Wall Street.

« Cela se traduira par un impact de 3 points de pourcentage sur nos coûts hors carburant pour l’année en cours et à chacun des trimestres », a-t-il précisé.

L’action reculait d’environ 4 % à la mi-séance.

Le chiffre d’affaires de Delta sur l’ensemble de 2022, de 45,6 milliards de dollars, s’affiche quant à lui en recul de 2 % par rapport à 2019.

Delta n’a pas détaillé l’impact financier de la vague de froid extrême ayant frappé les États-Unis au moment de Noël et ayant perturbé les vols dans le pays.

Le retour à la normale a eu lieu après quelques jours pour toutes les grandes compagnies américaines, à l’exception de Southwest, contrainte d’annuler plus de 16.700 vols entre le 21 décembre et le Nouvel An.