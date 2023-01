Jacques Gobert sera lui aussi gille cette année, à Bracquegnies: «J’ai longtemps hésité»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Est-ce une nouvelle mode, un besoin de se rapprocher de la population, de soigner son image, de lâcher un peu la pression après trois ans de crises diverses ? Ou un peu de tout cela à la fois ? Toujours est-il que cette année, les bourgmestres des deux plus grandes villes de la région du Centre, La Louvière et Binche, ont décidé de participer activement aux activités carnavalesques dans leur entité.

Laurent Devin fut le premier à l’annoncer le week-end dernier : il sera gille avec la société royale Les Incas au Carnaval de Binche (19, 20 et 21 février), seize ans après sa dernière participation.

Et ce vendredi 13 décembre, c’est le bourgmestre de La Louvière, Jacques Gobert qui nous révèle qu’il refera le gille dans son village de Strépy-Bracquegnies (12, 13 et 14 mars). Le contexte est particulier. On se souvient que le bourgmestre avait décidé de participer pour la première fois en 2020 en tant que gille. Malheureusement, son ramassage a tourné court avec le drame qui a lourdement endeuillé la commune à la rue des Canadiens en mars 2022. En 2020 et 2021, c’est la crise du covid qui avait tout annulé.