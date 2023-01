Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mes chers lecteurs, je reviens enfin vers vous après plusieurs mois de disette. Un emploi du temps on ne peut plus chargé conjugué à l’élimination de nos Diables à la dernière Coupe du monde ont eu raison de ma chronique. Mais, avec 2023, j’ai pris comme bonne résolution, en plus d’arrêter de fumer comme chaque année, même si en général je tiens deux semaines, de revenir vers vous beaucoup plus souvent.

J’en profite d’ailleurs – il est encore temps – pour vous souhaiter une merveilleuse année 2023. Je vous promets que les Belges ne seront pas éliminés cette année, étant donné qu’il n’y aura aucune compétition internationale, mis à part peut-être l’inintéressante Ligue des nations qu’on ne regardera pas, à moins qu’on aille en finale. Mais pour y arriver, encore faudrait-il trouver un entraîneur.