Asile et migration: Nicole de Moor dépose un premier paquet de réformes dites «structurelles»

Outre l’augmentation de la capacité d’accueil des demandeurs d’asile, « je propose aussi des réformes structurelles. J’ai un premier paquet de réformes qui est prêt », a-t-elle indiqué vendredi. « Et je voudrais bien aboutir à un accord dans le courant de ce mois ». La secrétaire d’État CD&V a précisé qu’il s’agissait d’une « première étape dans les réformes plus structurelles. »

Ce premier paquet de mesures soumis au gouvernement concerne « la préservation du droit d’accueil pour les demandeurs d’asile », mais aussi la « mise en place d’un droit de séjour pour les apatrides ». « Ils n’ont pas de droit de séjour automatique en Belgique. Et ils doivent se tourner vers les procédures de régularisation, qui n’ont pas pour but de protéger les apatrides », a défendu Nicole de Moor. « Ce que je propose au gouvernement, c’est de créer un statut de protection, un statut de séjour pour les apatrides, et aussi pour les parents d’enfants réfugiés. »