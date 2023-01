Les brèves omnisports carolos: trois sports au menu du jour

Athlétisme

Championnats francophones au programme ce samedi

Les athlètes de nos différents clubs régionaux ont rendez-vous avec les championnats LBFA en salle cadets-scolaires ce samedi à Louvain-la-Neuve. Ce ne sera pas la seule compétition puisque les championnats francophones de relais 4 x 200m toutes catégories se tiendront le même jour au même endroit. Les clubs de Fleurus et Châtelineau (UAC) seront représentés lors des deux manifestations. Gosselies (GOSP) ne le sera que pour cette deuxième compétition. Charleroi (CRAC) comptera également plusieurs jeunes à l’événement dédié aux cadet-scolaires.

V.L.

Trail

Une épreuve à Châtelet le 19 février

Le parc de Châtelet abritera bientôt le départ du premier trail se tenant dans la localité. Issus des clubs de l’Union Athlétique Châtelineau et des Bouffiols, les organisateurs ont concocté un parcours passant aussi par Gerpinnes. Les distances proposées sont de 16 et 33 kilomètres. Les bénéfices iront à une cause sociale. Contact : 0476/20 65 07.

L.R.

Boxe

Un gala à la Garenne samedi prochain

L’Esquive Carolo donne rendez-vous aux amateurs de noble art le samedi 21 janvier à 18h00 en la salle de la Garenne à Charleroi-Nord. Anas Isarti, du club organisateur, sera en tête d’une affiche intéressante. Billets en vente via eventbrite.com et dans les Night&Day.

L.R.