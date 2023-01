Ça va se savoir: le forcing de l’échevin, les centrales nucléaires et l’amnésique

On nous dit qu’on en fait trop avec Antoine Lukoki. Comme quoi on écrirait trop sur lui tant dans nos rubriques sérieuses que dans la satirique. Le problème, c’est qu’il n’arrête pas. Après avoir tenté d’avoir Omar Sy au festival Libertad, pour un résultat qu’on ignore pour le moment, on l’a vu essayer aussi d’inviter Samuel Umtiti, le champion du monde de foot avec l’équipe de France en 2018, lui aussi victime de racisme. Quitte à viser des gens inatteignables ou presque, on a quelques suggestions pour lui. Pourquoi pas Meghan Markle, la femme du prince Harry ? Autrement, Gandhi, Martin Luther King et Abraham Lincoln feraient de bons invités également. Oui ils sont morts, et alors ? On sait que celui qui est également échevin des inhumations pourra faire jouer ses contacts pour les avoir dans l’au-delà.

Ce mardi soir, on a eu la chance d’assister aux vœux du MR pour 2023 à Herve. Les grands pontes du parti étaient tous là, de Pierre-Yves Jeholet à Georges-Louis Bouchez en passant par David Clarinval dont c’était l’anniversaire. Coup de bol, c’était le jour où on annonçait la prolongation des centrales nucléaires. Un gâteau en forme de centrale avait été cuisiné pour l’occasion. Les bougies devaient évoquer les réacteurs. Pas de bol, il en manquait une pour faire le nombre. « Mais c’est parce que notre adhérente n’en avait que 6 et pas 7 », répliquait Georges-Louis Bouchez à qui il en faut plus pour être déstabilisé. Ne nous demandez pas s’il était bon par contre, on n’a pas pu y goûter.

Que disait hier Verviers Demain ?

Verviers Demain est un think tank comme on dit, c’est-à-dire un groupe de réflexion. Le groupe en question comporte un membre des plus important, nul autre que Freddy Breuwer. Les observateurs avisés de la politique verviétoise auront remarqué que le think tank en question a tendance à se mettre en branle quand la position de l’ancien échevin de l’Urbanisme devient inconfortable. Si Verviers a bien besoin d’une réflexion pour son avenir, on trouve tout de même curieux qu’une partie des anciennes publications de la page Facebook évoque en bien le projet City Mall alors que Freddy Breuwer en est devenu l’un des plus grands adversaires. Si on avait dû recréer un groupe de réflexion, on serait reparti d’une page blanche sur le net afin de ne plus être associé à des idées avec lesquelles on n’est plus en phase. D’ailleurs, on reste persuadé que Verviers, dans la mesure du possible, devrait elle aussi repartir d’une page blanche.