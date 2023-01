Nos coups de cœur du week-end: un air de carnaval et des expositions

Elle a sillonné toute la Wallonie pendant plus d’un an, et revient poser ses valises à la galerie d’art Léon Stenne, rue Xhavée à Verviers. Il s’agit de l’exposition « Le droit de vivre ». Des usines crasseuses de la révolution industrielle aux tranchées de la seconde guerre mondiale, cette exposition revient sur deux siècles d’histoire qui ont permis notre plus belle conquête : la sécurité sociale. L’exposition est à découvrir jusqu’au 18 février, sur entrée libre les mercredis et samedis de 14 à 18h ou sur rendez-vous. (Réservations : 087/63 96 52)