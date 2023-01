C’est un match qui mettra aux prises deux formations dans le doute ayant connu des jours très difficiles, qui se jouera dimanche en Venise du Nord.

1 Scott Parker et Brian Riemer rêvaient d’autres retrouvailles

L’instabilité s’est ressentie tant chez les Blauw en Zwart que chez les Mauves ces dernières semaines, les deux clubs ayant changé d’entraîneur avec les nominations de Scott Parker en Venise du Nord et de Brian Riemer dans la capitale. « Nous ne pouvons plus nous permettre la moindre erreur », a prévenu Parker, dont le Club, vaincu dimanche dernier à Genk, n’a plus gagné depuis quatre matches et est désormais à quinze points du leader. Le curseur est encore un peu plus élevé du côté des Bruxellois après l’une des semaines les plus tendues de leur histoire. Personne n’aurait voulu être dans la peau de Wouter Vandenhaute ces dernières heures. La raison du courroux des fans ? Jean Kindermans, le directeur historique de Neerpede, a déjà entamé son préavis de 18 mois et risque de ne pas accepter le nouveau bail revu à la baisse que souhaitent lui proposer ses dirigeants. Dans une lettre ouverte, les supporters ont demandé la démission du président Wouter Vandenhaute. Marc Coucke ayant pris du recul, le paratonnerre Vincent Kompany s’épanouissant à Burnley et Peter Verbeke étant en congé maladie, VDH est le bouc émissaire tout désigné d’une descente aux enfers en cours depuis cinq ans mais qui a enregistré une chute vertigineuse ces six derniers mois.