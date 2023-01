23 millions d’euros investis pour faire du Casino de Namur un lieu touristique complet: on l’a visité pour vous (photos et vidéos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Casino de Namur, présent en bord de Meuse depuis 1914, entame un nouveau chapitre de sa longue existence en devenant le Circus Casino Resort.

Le premier casino resort de Belgique. - Circus Casino Resort.

Il est le premier « resort » de Belgique, bien plus qu’un simple casino.

En plus d’une rénovation du casino, l’activité principale jusqu’alors, c’est un véritable complexe et lieu touristique qui apparaît, puisqu’il est désormais composé de l’hôtel Mercure, badgé quatre étoiles et équipé de 100 chambres de 19 à 35 m2, dont 18 avec terrasse et vue sur la Meuse, 26 de luxe et sept suites.