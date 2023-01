Pourquoi le Standard reste prudent avec le très prometteur Cihan Canak

Qu’il soit exprimé de façon précoce ou qu’il se bonifie avec le temps, le talent n’a pas d’âge. Les plus jeunes d’aujourd’hui aiment paraphraser Kylian Mbappé, l’exemple le plus clair d’un garçon qui n’a pas attendu de devenir un homme pour s’ériger comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Pourtant, « le génie français » ne rend pas forcément service à toute cette génération de « cracks ».

À 17 ans, Cihan Canak est, à un autre niveau, l’un de ces adolescents qui crèvent déjà l’écran. Comme Julien Duranville (Anderlecht), Malick Fofana (Gand) ou Luca Noubi (Standard), c’est sans attendre la majorité que ce « gamin » a décidé de s’inviter à la table des grands. Avec, dans son dos, le souffle d’un public, d’une presse aussi, qui aime ces parcours de surdoués et qui en redemande donc, encore et encore. Cette saison, Cihan Canak fait partie intégrante du groupe de Ronny Deila, et ce depuis qu’il a été intégré aux séances d’entraînements dès la préparation estivale. À Marbella, en décembre, il fut intéressant de voir à quel point il est apprécié du staff et des plus anciens, même si ses meilleurs compagnons sont clairement Ilyes Ziani, Thiago Da Silva ou encore William Balikwisha. Et comme qui aime bien châtie bien, Canak est à la fois la coqueluche et un peu la… tête de Turc du groupe liégeois.

« C’est un garçon qui a vraiment faim, il a envie d’apprendre », assure son coach. « Son attitude est parfaite. Il déborde d’ambitions et possède également un gros tempérament, ce qui est une bonne chose. Ce sont toutes des choses que nous cherchons pour qu’un joueur devienne un joueur du top. »

Top 3 des joueurs les plus décisifs

Laissé à la disposition du SL16 fin septembre (3 matches, 1 assist), Cihan Canak a disputé quinze matches cette saison avec les pros. Seulement 490 minutes sur la pelouse mais un impact qui se vérifie dans les chiffres : un but et trois assists, dont un vendredi dernier face à Saint-Trond, pour Stipe Perica. Derrière Noah Ohio, très peu utilisé (127 minutes) et Selim Amallah, qui ne fait plus partie du groupe, Canak est l’un des joueurs les plus influents. Alors, pourquoi ne pas l’utiliser davantage ?

La réponse est dans la question : parce qu’il n’a que 17 ans, tout simplement. Ronny Deila possède une certaine expérience dans la formation des jeunes et tient à ce que la plus grande promesse de son noyau ne brûle pas les étapes. « L’important pour nous, aussi, est de pouvoir créer une équipe avec des joueurs aux qualités différentes », rappelle Ronny Deila. « Nous possédons beaucoup de joueurs qui aiment avoir le ballon dans les pieds, mais nous avons aussi besoin d’éléments qui aiment attaquer les espaces. Là-dessus, Canak sait et peut le faire s’il a les jambes. » Dans le contexte actuel, lui faire porter presque seul sur ses épaules la responsabilité du renouveau du Standard serait également une énorme erreur que le club ne veut pas commettre. « Selim Amallah et Nicolas Raskin ne sont plus là, mais il y a Cihan : c’est ce raisonnement qui est dangereux. Un gamin de 17 ans ne peut pas à lui seul combler toutes les attentes d’un club comme le Standard », estime Jean-François Remy, assistant coach des U18 et U19 nationaux.

Canak et Noubi, les plus « bankables »

Ces dernières années, le Standard mise sur la revente plus ou moins rapide des meilleurs produits de son Académie pour renforcer les comptes. Ce fut le cas pour Hugo Siquet, Michel-Ange Balikwisha ou encore Ameen Al-Dakhil qui, dans un autre contexte, auraient pu espérer un meilleur avenir à Sclessin. Si sa prestation fut plus qu’intéressante à Gand, Lucas Noubi, par exemple, a lui aussi été épargné par la suite. Avec les obligations scolaires dans un coin de la tête, pas question que ces jeunes joueurs s’éparpillent. Noubi et Canak sont aujourd’hui les deux Espoirs les plus « bankables » aux yeux des nouveaux investisseurs qui comptent énormément sur eux pour les mois et années à venir. Sur le plan médiatique, Canak n’a également dû qu’une seule fois se présenter devant les caméras de télévision pour s’exprimer, c’était après avoir été élu homme du match contre l’Antwerp. En temps normal, le service communication du Standard évite, comme pour Noubi après La Gantoise, d’envoyer les plus jeunes face à un micro qu’ils ne maîtrisent pas encore forcément.

Ceci étant dit, concernant le Verviétois d’origine turque, le vent est tout doucement en train de tourner. Du moins, il tourbillonne dans tous les sens. Au sein du club, le sentiment que Cihan Canak doit progressivement voir son statut changer d’ici la fin de saison a un peu plus grossi vendredi soir. Parce qu’il est l’un des très rares joueurs du noyau capable d’influencer directement le cours d’un match. Contre Saint-Trond, les performances en demi-teinte de Philip Zinckernagel et Osher Davida sur les flancs n’ont fait que renforcer cette impression. « Mais il ne faut pas oublier qu’entre 15 et 20 ans, il y a tout un processus de post-formation qui ne doit pas être négligé. Quand on parle d’expérience, c’est aussi ça : avoir été confronté à des situations de jeu et à un panel technico-tactique qu’un adolescent, par la force des choses, n’a pas encore pu apprécier », rappelle Jean-François Remy.

Dans les faits, il faut aussi rappeler que cette saison, Cihan Canak n’a pas souvent eu l’occasion d’exprimer son talent dans la peau d’un titulaire (4 fois), laissant des interrogations autour de sa capacité à se montrer décisif autrement qu’en sortie de banc. Contre l’Antwerp en championnat, l’Espoir avait honoré sa première titularisation par un but fantastique (il ne devait pas être dans le groupe, le forfait de Laifis l’avait propulsé dans le onze de base) mais il avait été ensuite un peu moins en vue lors des trois suivantes. Être constant dans les prestations, d’autant plus pour le profil électrisant d’un Cihan Canak appelé à enflammer son flanc, sera son plus grand défi en 2023. Si tant est que Ronny Deila lui offre le temps de jeu qu’il semble, petit à petit, mériter de plus en plus. « J’estime qu’il est capable de démarrer davantage de rencontres », conclut le Norvégien.