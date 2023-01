Basket (BNXT League): Liège l’emporte à la dernière seconde à Alost (84-86)!

ALOST 84

LIEGE 86

QT : 22-19, 23-22, 22-21, 17-24 Alost : 24/38 à 2 : 5/26 à 3 ; 21 l.f. sur 30 ; 35 r. ; 21 a. ; 18 f. MARAS 12-4, SCHAUVLIEGHER 0-8, Joe. Vermoesen 6-2, Ledegen 7-0, Nzege 8-2, MARCHANT 3-8, POPOVIC 4-2, WALKER 5-10, Malekusa, Nedovic, Bilos Liège : 21/39 à 2 : 11/24 à 3 ; 11 l.f. sur 16 ; 36 r. ; 13 a. ; 26 f. Potier, LEMAIRE 2-3, Bogaerts 6-6, DEPUYDT 0-0, Noterman 2-2, DRAGAN 5-5, RODRIGUEZ 4-14, Tumba 5-2, Cambo 2-0, HAGINS 3-4, Van den Eynde 12-9

C’est toujours sans Avelon John et Romain Bruwier, blessés, que Liège se déplaçait chez l’Okapi avec la volonté de reproduire la victoire (82-73) acquise lors de l’ouverture du championnat à Huy.

En ne jouant pas bien, Liège laissait filer son adversaire (6-1) avec trop de pertes de balles et une faillite aux tirs. En face, le pivot Maras dominait Hagins. Liège, en panne de shoot, trouvait Niels Van den Eynde pour sauver la mise contre Alost qui prenait dix points d’avance (36-26) avant un sursaut liégeois au repos (45-41). Rôles inversés, Alost – avec plus d’envie (?) – avait le plus souvent la main sur le match comme Liège face à Ostende. Brad Greenberg jouait beaucoup, avec les « anciens » liégeois et découvrait l’arbitrage « alostois » avec une technique sifflée… par un arbitre liégeois. Mais Liège était d’abord mauvais. Impuissant à changer le cours du match, mal entré dans celui-ci et avec une défense absente. Puis, après 78-69 (36e), Liège se retrouvait avec Rodriguez, Tumba, Dragan et Noterman et un Bogaerts qui clôturait par un triple décisif. Liège avait remis les pieds sur terre avant cette envolée.

Dimanche contre Mons

Liège retrouvera le Country hall (15 heures) et ses supporters dès ce dimanche avec, encore, un gros morceau puisque Mons (qui avait également battu Ostende !) se déplace après sa défaite contre Louvain (71-93) de ce vendredi soir. À l’aller, Mons l’avait emporté 99-70, mais Liège a bien changé et voudra une revanche éclatante à domicile face à une très belle équipe. Surtout après son second succès consécutif avec sa nouvelle équipe où l’on attend un autre match… sur quarante minutes.