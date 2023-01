Vincenzo Ciuro avant la finale de la Supercoupe d’Espagne: «Un Clasico, c’est fantastique»

En acquérant les droits de la Copa del Rey et de la Supercoupe d’Espagne, RTL n’aurait pas pu rêver meilleure affiche pour fidéliser le public friand de foot espagnol. « Dès la 5e diffusion, il s’agit déjà d’un Clasico », se réjouit Vincenzo Ciuro. « Quel que soit le moment de la saison ou la compétition, un Real Madrid-FC Barcelone reste un match à part, la rencontre la plus regardée dans le monde. Même s’il ne s’agit que de la Supercoupe, il y a un trophée à la clé et le prestige est toujours important pour les deux clubs. Dans le passé, j’ai eu la chance de vivre et de commenter sur place les duels Lionel Messi-Cristiano Ronaldo. Peu importe, la rivalité est toujours là, les joueurs le vivent à 3000 %. »

Évidemment, Riyad comme cadre parle moins que les cathédrales du Camp Nou et du Santiago Bernabeu. « Anne Ruwet préfacera le match avec Johan Walem et Mbaye Leye, je serai en studio à Bruxelles avec Thomas Chatelle. »

Forcément, l’œil des spectateurs belges est plus orienté vers le Real avec Thibaut Courtois et Eden Hazard. « Thibaut Courtois est exceptionnel, une des pierres angulaires de ce Real et un de ses 3 plus grosses stars », s’enthousiasme Vincenzo Ciuro. « Il est déterminant à chaque match à l’image de ses deux arrêts face à Valence (en plus du tir au but stoppé). Il est à chaque fois 5 étoiles. On aimerait tant en donner une à Eden. Pour moi, il ne faut plus prêter attention aux propos d’Ancelotti le concernant. Il y a un gouffre entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. On est plus de l’ordre du mensonge que de la vérité. Est-il encore un choix aux yeux du coach madrilène ? Mercredi, même avec des blessés et une prolongation, il n’entre pas au jeu. Le premier attristé de cette situation, c’est Eden. Imaginez qu’il a réalisé un rêve de gosse mais il le vit en restant sur le côté. Espérons qu’il puisse avoir quelques minutes qui seraient ses premières dans un Clasico ! »

Opposition

À 24 heures d’intervalle, le Real et Barcelone ont vécu un scénario identique pour décrocher ce Clasico en finale. « D’un côté, on est curieux de voir comment les grandes équipes vont digérer l’après-Mondial. Les joueurs ne sont pas des robots, la fatigue est autant physique que mentale. D’un autre côté, vous avez cette formidable opposition. Benzema-Lewandowski, c’est ce qui se fait de mieux en termes de numéro 9 ces dernières années. Et à côté d’eux vous avez d’une part ces virtuoses prodigieux Vinicius et Rodrygo qui allient vitesse et technique d’une part au Real, Dembélé et Fati côté Barcelone en plus des jeunes Pedri et Gavi… Les deux équipes donnent beaucoup d’occasions à l’adversaire ces temps-ci. Donnez-nous un scénario 3-3 après prolongation et des tirs au but comme lors de la dernière Coupe et on signe des deux mains », sourit-il.

Après la Supercoupe, le foot espagnol restera à l’affiche dans les jours qui suivent avec Levante-Atlético Madrid mercredi (« Charly Musonda Jr face à Axel Witsel et Yannick Carrasco », souligne Vincenzo Ciuro), Ceuta-FC Barcelone et Villarreal-Real Madrid jeudi.