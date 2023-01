Plusieurs centaines de voitures de tuning rassemblées sur le parking du Decathlon à Dampremy: la police bloque les accès

Pas moins de six équipes de la police de Charleroi ont été mobilisées ce vendredi soir, chaussée de Bruxelles à Dampremy. Un rassemblement de véhicules était en cours sur le parking du Decathlon. On nous parle de plusieurs centaines de voitures de tuning ! La police de Charleroi intervient régulièrement dans le parking, pour des rassemblements de ce genre.

Ce vendredi soir, la police de Charleroi a donc dû bloquer les accès au parking, et évacuer les véhicules...

Lire aussi dampremy-500-vehicules-de-tuning-rassembles-sur-le-parking-du-decathlon

Pas une première !

Pour rappel : le 26 décembre 2021, un rassemblement avait déjà eu lieu sur le parking du Decathlon de Dampremy. À l’époque, pas moins de 500 véhicules étaient présents. L’événement avait été organisé via les réseaux sociaux, et était présenté comme l’un des plus gros rassemblements de Belgique.