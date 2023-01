La météo de ce samedi 14 janvier en Belgique: attention, d’abondantes précipitations au programme... et la neige va faire son retour!

Le temps sera donc très nuageux et venteux avec des pluies souvent abondantes. Dans la plupart des régions, il faudra s’attendre à des cumuls de 10 à 15 l/m². Dans le sud du pays, les cumuls pourront atteindre des valeurs de 20 l/m².

Le vent de sud-ouest deviendra assez fort à localement fort. Les rafales pourront atteindre des valeurs proches de 75 km/h, voire localement un peu plus. Les maxima varieront de 7 à 10 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et de 10 à 12 degrés ailleurs.