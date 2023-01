Des «inondations catastrophiques» attendues en Californie à cause d’une énième tempête

L’Etat le plus peuplé des Etats-Unis est frappé depuis trois semaines par des précipitations frisant des records historiques. Entre inondations, glissements de terrain, vastes pannes de courant et chutes d’arbres, cette série de tempêtes a fait au moins 19 morts, selon les autorités.

Un nouveau système dépressionnaire a touché la Californie vendredi et les autorités du centre de l’Etat sont particulièrement inquiètes. Selon les prévisions, la péninsule de Monterey pourrait se retrouver coupée du monde à cause de la montée des flots, et toute la ville de Salinas, qui compte 160.000 habitants, pourrait être inondée.