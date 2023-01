Coupe du monde de Hockey: John-John Dohmen ne jouera pas face à la Corée du Sud

La confirmation est tombée à quelques heures du coup d’envoi de la Coupe du monde des Red Lions, le milieu de terrain brabançon est bien forfait pour ce premier duel face à la Corée du Sud (12h30). Laissé au repos lors de la dernière séance d’entrainement, hier après-midi, John-John Dohmen et le staff ne veulent surtout prendre aucun risque pour la suite de la compétition. « Après le match de préparation face à l’Argentine, mardi, j’ai commencé à avoir de la fièvre. On pense qu’il s’agit probablement d’une grippe. Même si je me sens très bien, aujourd’hui, il est préférable d’attendre encore et de ne pas se précipiter. Mais je serai bien sur le banc cet après-midi au cas où. C’est vraiment un coup dur pour moi parce que je voulais réussir une très grosse Coupe du monde après les événements de 2018. »

Lors de la précédente édition, le Brabançon avait dû renoncer à poursuivre le tournoi avant le dernier match de poule face à l’Afrique du Sud. On pensait à ce moment-là qu’il s’agissait d’une mauvaise pneumonie avant d’apprendre qu’il souffrirait à vie d’une maladie auto-immune rare. Dohmen devrait effectuer son retour lors du duel face à l’Allemagne, programmé, mardi.

Du côté des blessés (Arthur Van Doren et Florent van Aubel) ou autre malade (Nicolas De Kerpel) de ces derniers jours, les nouvelles sont assez rassurantes et tout le monde devrait être en mesure de tenir sa place face à la 10e nation mondiale.