La grande interview de Jean-Luc Crucke: «Si quelqu’un a une réelle ambition, il doit être ministre-président de la Wallonie et pas Premier ministre» (vidéo)

On doit faire évoluer le système et être plus à l’écoute du citoyen. Ce qui est souvent fait au niveau communal d’ailleurs. Aujourd’hui, les hommes et les femmes politiques sont trop frileux. La peur est toujours mauvaise conseillère parce qu’elle peut engendrer la colère, voire le populisme. Il faut mettre en place plus d’assemblée citoyenne. Je l’ai fait au niveau communal avec des citoyens qui délibéraient trois jours avant les conseils communaux sur les points importants pour donner un avis.

L’entre-soi. Un petit comité dans un bureau qui n’intègre pas l’opposition. Le parlement n’appartient pas à un parti politique. Par ailleurs, il n’y a pas d’organes de contrôle. Je me souviens de la commission d’enquête sur Nethys et que j’ai été parmi les quatre parlementaires cités en justice par Stéphane Moreau… Tout ce que l’on a dénoncé à l’époque amène les mêmes problèmes : un petit groupe de personnes sans contrôle.

C’est un très bon exemple. On s’est donné un objectif et on y est arrivé.

Nous avons dans l’administration de nombreux talents que l’on arrive parfois à démotiver. Le public et le privé, tout le monde doit se mettre ensemble. On n’écoute pas assez les enseignants et les directeurs d’école. L’inégalité commence dans l’éducation. C’est aussi pour cela qu’à l’époque, j’ai créé la première école en immersion (FR-NL) dans ma commune. Je l’ai fait parce que je voulais que les enfants soient trilingues sans devoir les mettre en Flandre.

Et l’Angleterre et le Brexit ?

Il faut utiliser bien plus souvent les consultations populaires. Cela s’appelle la démocratie et je vois que la Suisse s’en sort toujours.

C’est vital pour la Belgique. Si quelqu’un a une réelle ambition dans ce pays, il doit être ministre-président de la Wallonie et pas Premier ministre. C’est là que le boulot est à faire et que les défis sont les plus criants. Il faut aussi clarifier nos institutions.

Le climat est ma priorité. Cela s’inscrit dans une réflexion ouverte, socioéconomiquement qui accepte le cadre libéral avec des respects de valeurs et de dignité… Je veux casser les codes, l’entre-soi. Aller vers une recomposition politique pour réunir les gens. Personne ne détient la vérité. Je doute tout le temps pour ma part. Il faut douter pour avancer et apprendre. Le doute fait partie de la discussion. Je me retrouve aujourd’hui dans une philosophie libérale… mais il faut faire mieux au niveau social, de la solidarité, de la dignité humaine, d’autant plus aujourd’hui.

Je ne sais pas si elle m’a changé, mais en tout cas, elle n’a pas supprimé l’envie de changer les choses et d’aimer la chose publique. Finalement, quand on a le cancer, on est suivi à vie. C’est plutôt une chance, un luxe. Je dis toujours que je suis en sursis, mais cela peut être un sursis très long. Ma grand-mère est décédée à 107 ans.

Le 8 juin, il renonçait aussi à être candidat à la Cour constitutionnelle parce qu’il souhaitait fédérer des forces politiques et citoyennes autour du climat. Le 20 octobre 2022, il annonçait être atteint d’un cancer et le 24 octobre, il était opéré. Depuis, cet avocat a repris son bâton de pèlerin. Député wallon, il marche toujours plus à travers les campagnes wallonnes et cherche les convergences citoyennes et politiques. À peine assis, il est très clair : « Je suis en pleine forme ».

Nucléaire : « Mettre en place un mixte nucléaire » Par Vincent Liévin En matière de changement climatique, que retenir des manifs des jeunes il y a deux ans ? « Des milliers de jeunes ont manifesté pour le climat. Qu’a-t-on fait depuis ? 2022 a été l’année la plus chaude qui n’ait jamais existé. La manifestation est un droit démocratique mais ce n’est pas elle qui apporte la solution. Un moment donné, les responsables politiques ne doivent pas avoir peur de dialoguer avec des assemblées de citoyens. » Quelle est la place du politique dans la lutte contre le climat ? « Le responsable politique doit donner un cap. Après, les experts et lescitoyens doivent jouer leur rôle dans un triangle. Il ne faut pas se contenter d’un dialogue entre les experts et les politiques. » Un mot sur le nucléaire ? «Aujourd’hui, même pour ceux qui sont anti-nucléaire, et j’en fais partie, il faut être réaliste. Il convient de mettre en place un mixte avec du nucléaire. Il faut l’accepter. » Que pensez-vous de la mesure qui avait été proposée des 110 Km/h ? « 20% de CO2 en moins et moins d’accidents...mais pour moi, ce type de mesures doit pouvoir venir des citoyens. Si on prend le temps de leur expliquer, ils seront audacieux et appliqueront plus facilement ce type de mesure que si on veut lui imposer. »

« Je suis un homme de parole » Par la rédaction Pourquoi avoir démissionné comme ministre ? « Quand j’ai démissionné, j’étais en total désaccord avec le système, et avec la ligne de mon président de parti. Je ne reproche rien à personne, mais il faut avoir dans la vie cette correction. » Pourquoi ne pas avoir été finalement la Cour constitutionnelle ? « C’est à la fois aussi simple et plus compliqué. On m’a laissé trop de temps, en fait. J’ai oxygéné mon cerveau. J’ai lu en profondeur le GIEC....et je me suis dis : tu te casseras peut-être la figure en politique, mais il faut y aller. » Vous avez renié votre parole ? « Je suis un homme de parole et j’avais accepté. Je le reconnais. Comme juriste, je crois encore beaucoup à l’Etat de droit. On est parfois en train de le perdre et heureusement qu’il y a la Cour constitutionnelle pour le rappeler. » Que dire aujourd’hui aux gens qui sont en difficulté à la fin du mois ? «Le meilleur allié à long terme est de changer ce monde (en jouant leur rôle citoyen-sociétal), de lutter contre le réchauffement climatique...mais ce n’est pas tout. Combien de cancers sont dus à la pollution ? Et on continue de fermer les yeux. Évidemment, une entreprise doit gagner de l’argent, mais elle doit aussi avoir un rôle sociétal, environnemental. » Un bilan de vous comme Ministre ? « J’ai laissé à la Wallonie deux éléments importants : la trajectoire sur 10 ans qui nous dit que l’on doit maîtriser la dette. Cela ne veut pas dire qu’on ne doit plus investir, mais investir à bon escient. L’autre élément, c’est le budget base Zéro qui a permis pendant deux ans et demi de revoir toutes les lignes des budgets en donnant des solutions pour voir évoluer. A ce stade, je vois que le deuxième aspect n’a pas encore été utilisé depuis que je suis parti. Pourtant, pour y arriver, il faut utiliser les deux. D’ailleurs, je n’aurai pas quitté mon ministère si je n’avais pas eu la conviction que ces deux lignes arrivaient à maturité et que mon successeur pourrait les utiliser. » Pourquoi toujours devoir faire des réunions politique jusqu’au bout de la nuit ? « Ce type de réunion n’est qu’une comédie pour épuiser l’autre. Je me rappelle que lors d’une réunion européenne, une de mes collègues en Finlande qui la dirigeait a dit : « il est 17 h 30, la réunion s’arrête. Je vais chercher mes enfants et j’ai une vie de famille. » Vous auriez une solution ? « Qu’est-ce qui empêche les responsables politiques quand ils s’asseyent à une réunion de dire, dans 3 h, il faut un accord. Après, il faut expliquer pourquoi il n’y a pas d’accord.»