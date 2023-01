WTA Hobart: Kirsten Flipkens remporte son 7e titre en double à Hobart (photo)

Kirsten Flipkens, 31e joueuse mondiale en double, a remporté samedi son 7e titre WTA de tennis en double dames. La Campinoise de 37 ans, associée à l’Allemande Laura Siegemund (WTA 29), 34 ans, a justifié son statut de tête de série N.1 en remportant la finale du tournoi WTA 250 de Hobart, joué sur surface dure et doté de 259.303 dollars.

Le duo belgo-germanique a pris le meilleur sur la paire formée par la Suissesse Viktorija Golubic (WTA 103) et la Hongroise Panna Udvardy (WTA 70) en deux sets (6-4, 7-5) et 1 heure et 32 minutes de jeu.

Flipkens, qui ne joue plus en simple depuis le tournoi de Wimbledon l’année dernière disputait sa 15e finale en double sur le circuit WTA. En s’imposant en Tasmanie (Australie), elle a pris a revanche sur la finale perdue dans ce même tournoi en 2019. Elle décroche son 2e titre en compagnie de Siegemund après celui enlevé l’an dernier à Cluj-Napoca en Roumanie. Ses cinq autres titres en double remontent à Séoul en 2016, Rosmalen en 2017, Linz et Lugano en 2018 et Majorque en 2019. « Flipper » a aussi gagné un titre en simple, à Québec en 2012, et été demi-finaliste en simple à Wimbledon en 2013. Siegemund enlève elle son 10e titre en double en treize finales.