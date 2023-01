Marco Verratti sur sa réputation au Paris Saint-Germain: «On m’a fait passer pour quelqu’un qui sortait tous les soirs»

Au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a une réputation de « sorteur ». Plusieurs rumeurs concernant supposées sorties régulières en boîte de nuit l’ont gêné au fil des années passées dans la capitale française. Dans une interview pour France Football, Marco Verratti met les choses au clair sur son hygiène de vie.

Ainsi, le milieu de terrain italien balaie certaines idées reçues à son sujet : « Cette réputation m’a gêné car, la plupart du temps, ce n’était pas vrai. Quand tu es journaliste, tu dois faire les choses avec honnêteté. Si c’est vrai, je prends mes responsabilités, comme ç’a été le cas beaucoup de fois. Mais on m’a fait passer pour quelqu’un qui sortait tous les soirs. À la fin, ça n’allait pas. »

En 2017, le milieu de 30 ans avait été au cœur d’une polémique avec le quotidien l’Équipe, relatant qu’il était sorti en boîte de nuit deux jours avant le fameux huitième de finale retour de Ligue des champions perdu à Barcelone (6-1).

« Les personnes qui me connaissent savent ce que je fais et qui je suis », ajoute-t-il. « Il y a des périodes où je savais que je pouvais sortir, d’autres où je savais que je devais me reposer. Et j’avais 20 ans, c’était différent. Aujourd’hui, j’aime aller dîner avec mes coéquipiers, mes amis, mais ce sont des choses que tout le monde fait. »

Et de conclure : « Quand c’était moi, c’était un problème. A chaque fois qu’on perdait un match, on disait : « Marro, il est sorti. » Une fois, on me disait que j’étais sorti là, mais la boîte était fermée. Une autre fois, on disait que j’avais passé une soirée avec la chanteuse Rihanna, mais je ne la connais même pas. Il faut être honnête.