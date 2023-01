«C’est une honte»: récompensé aux Golden Globes pour «Dahmer», le discours d’Evan Peters provoque un nouveau scandale

Le succès continue pour la série événement de Netflix, « Monster : The Jeffrey Dahmer Story », mais la polémique aussi… Alors qu’il vient de remporter pour la première fois un Golden Globe, pour son incarnation glaçante de Jeffrey Dahmer, la victoire d’ Evan Peters est quelque peu entachée. Au lendemain de sa victoire dans la catégorie Meilleur acteur dans une mini-série, une anthologie, ou un téléfilm, l’acteur a été sérieusement critiqué par la mère de Tony Hughes, une des victimes du tueur en série. Interrogée par TMZ, Shirley Hughes s’est montrée furieuse face au manque de reconnaissance de l’acteur pour les victimes, ou pour leurs familles, qui « souffrent encore de ces crimes », durant son discours de remerciement. « C’est une honte que des gens puissent s’approprier notre tragédie et faire de l’argent. Les victimes n’ont jamais vu un centime. Nous traversons ces émotions tous les jours. » a-t-elle déploré.

Dans les semaines qui ont suivi la mise en ligne de « Dahmer », alors que la série connaissait un succès fulgurant, plusieurs voix se sont élevées contre le phénomène, dont Shirley Hughes déjà, mais aussi d’autres proches des victimes du cannibale de Milwaukee. « C’est traumatisant, encore et encore, et pour quoi faire ? De combien de films, de séries, de documentaires avons-nous besoin ? » avait notamment tweeté Ria Isbel, la sœur d’Errol Lindsey, la onzième victime du tueur. Les critiques de la série créée par Ryan Murphy y voyaient une certaine glorification et une mythisation de Jeffrey Dahmer, mais aussi d’autres tueurs en série, comme le prévoient les futures saisons de « Monster », qui devrait devenir une anthologie. « Il y a beaucoup de malades dans le monde, et les gens qui gagnent des rôles d’acteurs en jouant des tueurs entretiennent l’obsession et font prospérer les malades grâce à la renommée. » a conclu Shirley Hughes.