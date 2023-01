D3 - L’USGTH poursuit son mercato d’hiver avec Enzo Coello

Par Encore un renfort pour l’Union, engagée dans la course au maintien! En test ces derniers jours, Enzo Coello, 22 ans, a fini par se lier aux Jaune et Bleu. Ce droitier d’1m81 ne manque pas de références puisqu’il a notamment été international français U21 de futsal! Il a également joué en salle chez nous, à la Squadra Mouscron et à Halle Gooik. Il évoluait à Acren-Lessines, en D2 ACFF, la saison dernière.