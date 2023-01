La statue de la Vierge de la Cathédrale de Tournai grande gagnante du Patrimoine Challenge

Tout comme pour la Chapelle funéraire de Rubens l’an dernier, les Amis de la Cathédrale de Tournai, la Province de Hainaut et la Ville de Tournai bénéficieront en 2023 d’un encadrement de l’IRPA en matière de communication et de collecte de fonds.

« De ce concours », confie Christel Henry, présidente des Amis de la Cathédrale de Tournai ASBL, « nous retenons la fierté et l’attachement des Tournaisiens pour leur Cathédrale iconique et la brillante histoire à laquelle ce bâtiment, classé à l’UNESCO, participe depuis 1500 ans ainsi que la forte mobilisation et l’élan fédérateur tant du public que des différentes associations et des institutions locales qui ont permis à la statue de la Vierge de la cathédrale de Tournai de remporter le Challenge Patrimoine 2022. Au-delà de l’aspect purement compétitif, c’est l’ensemble du patrimoine qui sort gagnant de cette mise en lumière via le Challenge Patrimoine ».