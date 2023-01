Drame en Belgique: un père et son fils morts après une intoxication au CO

Trois autres membres de la famille avaient été emmenés à l’hôpital dans un état critique. La mère (42 ans) et le plus jeune fils (9 ans) sont en voie de guérison, alors que le deuxième fils (14 ans) est toujours en soins intensifs.

Le parquet peut désormais confirmer avec certitude qu’il s’agissait bien d’un empoisonnement au CO, dont l’origine n’est pas encore connue. « La mère et le plus jeune fils ont passé quelque temps dans une chambre de décompression à l’AZ Sint-Jan et sont en voie de guérison », a déclaré le porte-parole Tom Janssens. « Le deuxième fils est toujours en soins intensifs. »