«Elle pourra faire beaucoup d’autres films»: Guillaume Canet impressionné par la prestation d’Angèle dans «Astérix et Obélix: L’Empire du milieu»

Élue Belge de l’année par vous, lors des Ciné-Télé-Revue Awards, en 2022, Angèle semble avoir commencé entamé 2023 sur une note encore plus positive ! Il y a quelques jours, la chanteuse était annoncée à l’affiche de la prochaine édition du très branché festival musical de Coachella. En avril prochain, notre compatriote montera sur scène dans le désert californien, succédant ainsi à Stromae, seul artiste belge à avoir eu cet honneur, en 2015 e en 2022. En plus de la retrouver à Coachella en avril prochain, les fans de la jeune pourront bientôt découvrir ses premiers pas de comédienne dans « Astérix et Obélix : L’Empire du milieu », qui débarquera au cinéma le 1er février.

En effet, c’est elle qu’a choisie Guillaume Canet pour incarner la splendide Falbala dans la dernière adaptation cinématographique des œuvres d’Uderzo et Goscinny. « C’était très marrant de se retrouver dans cette position d’actrice. C’était un film fou, avec des décors fous, un casting incroyable. Guillaume Canet en tant que réalisateur, c’est impressionnant à voir parce qu’il réalisait et jouait en même temps. C’est chouette d’être dirigée par quelqu’un comme lui. » a confié l’artiste à nos confrères de RTL Info. En plus de Guillaume Canet, qui avait endossé la double casquette d’acteur et réalisateur, la jeune femme a, en effet, pu donner la réplique à Gilles Lellouche, Jonathan Cohen, Pierre Richard, Audrey Lamy, ou encore Jérôme Commandeur. Le reste de l’affiche est tout aussi prestigieux, avec Vincent Cassel et Marion Cotillard dans les rôles de César et Cléopâtre, mais aussi d’autres novices au cinéma comme Zlatan Ibrahimovic, Bigflo et Oli, Orelsan, ou encore les youtubeurs, McFly et Carlito.