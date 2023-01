Marie-Claire Clausse, l’ancienne directrice de la Maison de la culture d’Arlon, a quitté la scène à quelques jours de ses 82 printemps

« Marie-Claire, nous ne te verrons plus clamer, jouer, chanter, rire et pleurer sur scène, toi qui fus mère de Rimbaud dans « Mother » de Françoise Lalande, ou bien bonne sœur, grand-mère, garnement et garnemente dans le Morpion de Guy Denis, toi qui incarnas tant de rôles en plus de la direction d’une maison de la culture que tu as lancée sur les rails de la reconnaissance et du succès… Tous tes amis te pleurent, et moi et Jacques Herbet et mille autres avec eux, toi qui fus une âme de la culture dans notre province et au-delà… », écrit Guy Denis qui lui avait succédé à la présidence de l’Académie Luxembourgeoise