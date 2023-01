Pluie, vent, neige,...: voici les prévisions détaillées, qui ne sont pas très réjouissantes, pour les prochaines heures

Ce samedi après-midi, le temps sera donc à nouveau pluvieux et venteux, selon les dernières prévisions de l’Institut royal météorologique. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés et n’apporteront pas beaucoup de baume au cœur avant le Blue Monday - le jour le plus déprimant de l’année - lundi.

Cette nuit, la zone de pluie se dirigera très lentement vers l’Allemagne. Sur la moitié ouest du pays, le temps deviendra rapidement sec avec de larges éclaircies. Sur l’est, le temps restera par contre pluvieux. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, des cumuls supplémentaires de 15 à 20 l/m² voire un peu plus sont encore attendus. Par ailleurs, à l’aube, les dernières précipitations pourront prendre un caractère hivernal sur les Hautes-Fagnes. Les températures seront comprises entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 5 ou 6 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort et s’orientera à l’ouest-sud-ouest. En soirée, les rafales pourront encore atteindre 70 km/h avant de baisser par la suite.