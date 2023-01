Mercato: l’ancien Rouche Hugo Siquet retrouve la Pro League et rejoint le Cercle Bruges en prêt (vidéo)

Le Cercle Bruges a obtenu le prêt jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une saison supplémentaire, de l’international espoir Hugo Siquet en provenance du club allemand de Fribourg, a annoncé le Cercle samedi.

Siquet, 20 ans, a été formé au Standard où il a fait ses débuts professionnels en novembre 2020 avec les ’Rouches’ lors d’un déplacement au Lech Poznan en Europa League.

En janvier 2022, l’international espoir a quitté le Standard pour rejoindre le club de Fribourg en Allemagne mais a été très peu utilisé. En un an, le latéral droit n’a joué que 108 minutes avec le club de Bundesliga, réparties en quatre rencontres.

«J’ai choisi de revenir en Belgique et en Jupiler Pro League car c’est une compétition que je connais et que j’apprécie. Je suis très heureux de pouvoir signer au Cercle Bruges, une équipe chaleureuse et ambitieuse. J’ai hâte de monter sur le terrain», a réagi Siquet, cité dans le communiqué.