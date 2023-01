«Nami, la patate détective»: le projet de la Maison des Jeunes de Couillet

Que ce soit à travers des balades découvertes, des sorties culturelles, des jeux de cartes ou de société, des sports, la confection de burger végétarien, l’école de devoirs, Vicky, Lorenzo, Nolan, Thibault, Rayan, Ali, de la Maison des Jeunes de Couillet, sont heureux de prendre part, chaque semaine, aux activités variées proposées par les animateurs Wesley, Débora, David et Bérangère.

Et depuis le mois de septembre, ils participent activement au projet autour d’un ouvrage intitulé : « Nami, la patate détective- Mission droits humains », soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles et lancé par Wesley Mayence. « L’idée est de transmettre, à travers une histoire attrayante et pas trop compliquée, les informations essentielles concernant la thématique des Droits humains aux plus jeunes » explique ce dernier. « Il s’agit aussi d’un outil didactique intéressant pour les enseignants de maternelle et de primaire ainsi que pour les parents, soucieux de transmettre de belles valeurs aux enfants et de les éveiller à la vie en société ».

Six thèmes développés

Pour ce faire, les participants ont décortiqué la Déclaration universelle des Droits de l'Homme, écrit l’histoire, imaginé un personnage rigolo (une pomme de terre pour être neutre par rapport au sexe), créé les planches et assemblé le tout, illustré par Jean-Charles Gosseries.

Six thèmes sont développés : le droit d’exister, d’être ensemble, d’apprendre, de choisir, ainsi que le Droit face à la loi et au travail. Le livre sera présenté lors d’un vernissage le 27 Janvier à 17h30 dans les locaux de la Maison des Jeunes, 62 rue Maximilien Luce, à Couillet.

Le public présent aura l’occasion de découvrir les étapes de la création du livre à travers une exposition et repartira avec un exemplaire de celui-ci.

La MJC accueille, du mardi au samedi, les jeunes de 12 à 26 ans. Pour tout contact : wesley.mayencemjc@gmail.com 0493/16.08.12 Facebook : Maison des Jeunes et de la Culture de Couillet.