Éolien, photovoltaïque, géothermie…: Theux veut produire de l’énergie

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On n’a peut-être pas d’uranium ou de pétrole dans le sous-sol theutois, mais ça ne veut pas dire que l’on ne peut pas produire de l’énergie. Un des grands projets de la majorité actuelle est de développer cette thématique. Logique quand on sait que la question énergétique se pose de plus en plus.