Super Bowl LVII: Rihanna titille ses fans avec un teaser qui cartonne (vidéo)

L’attente a été longue pour les fans de Rihanna ! Très occupée par ses différents business, comme sa marque de lingerie Savage X Fenty et ses produits de beauté Fenty Beauty, la chanteuse avait délaissé la musique depuis plusieurs années. En 2022, alors ses fans perdaient déjà patience, elle avait annoncé sa grossesse, avant de finalement accueillir un fils avec son petit ami, le rappeur ASAP Rocky, et d’enchaîner sur une pause bien méritée pour profiter de sa famille. Mais l’attente de ses fans va bientôt prendre fin, avec le retour de l’artiste sur scène, pendant le fameux show de la mi-temps du prochain Super Bowl, qui aura lieu le 12 février prochain. Réservé aux plus grandes stars de la musique, l’événement le plus regardé de la télévision américaine a, en effet, fait appel à elle, pour succéder à Jennifer Lopez et Shakira qui avaient mis le feu en 2020, mais aussi, Beyoncé, Prince, Michael Jackson, Coldplay, ou encore Snoop Dogg.

Ce vendredi, l’interprète d’« Umbrella » a décidé de donner un avant-goût de la prestation qu’elle prépare sans doute depuis plusieurs semaines. Dans la petite vidéo de 30 secondes, elle apparaît de manière théâtrale, s’approchant de ce qui ressemble à une scène, sous les flashs des caméras. En arrière-fond, on peut entendre les voix de ceux qui ont commenté sa carrière ces dernières années. « Rihanna, on t’a attendue ! », « Plus de six ans se sont écoulés depuis que la gagnante de neuf Grammy Awards a sorti son dernier album », « Riri, où étais-tu passée ? » entend-on notamment, avant un silence retentissant suivi du refrain de son tube « Needed Me ». « You needed me », ou « Vous aviez besoin de moi » peut-on l’entendre chanter.