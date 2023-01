Deux mineurs d’âge interpellés à Monceau-sur-Sambre: ils venaient de cisailler 100 mètres de câbles de chemin de fer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est « le » rendez-vous à la mode pour les voleurs de câbles, visiblement : la ligne de chemin de fer assurant la liaison entre La Louvière et Charleroi-Central est particulièrement ciblée par ce type de criminalité. On en a eu l’exemple en ce début de semaine déjà, avec ces deux frères qui avaient causé de tels dégâts que plus de 150 trains avaient été annulés ou retardés. Les deux frères avaient pu être interpellés à hauteur de Monceau-sur-Sambre, rue de Roux.