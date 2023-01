Equipe de France: après Hugo Lloris, un autre Bleu annonce sa retraite internationale

Après l’indiscrétion relayée par L’Equipe, Steve Mandanda a confirmé sa retraite internationale : « J’étais surpris de voir ça ce matin. Maintenant c’est vrai que c’est une décision qui a été prise dès la fin de la compétition, j’ai vécu des grands moments avec l’équipe de France. Aujourd’hui il est temps pour moi aussi, à 37 ans, il y a des jeunes qui arrivent. », explique-t-il en conférence de presse.

Le champion du monde 2018 ajoute : « Ça permet de boucler la boucle avec Hugo Lloris. C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que j’ai vécu tout ça. Aujourd’hui l’équipe de France s’arrête pour moi. »

Et de finalement conclure : « On en a parlé avec Hugo, on est arrivé à la même décision. Moi ça arrive logiquement, j’ai vécu beaucoup de saisons, je suis aussi plus vieux. C’était le moment, c’était normal d’arrêter. »