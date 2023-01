Dotation communale en hausse: 460.000€ de plus pour la police de Leuze-Belœil

C’est avec un peu de retard sur le calendrier que la Commune de Belœil a présenté son budget… un budget en équilibre même si l’échevin des Finances, Michel Dubois, ne cache pas avoir eu, à un moment, de sérieuses frayeurs. Et pour cause : les dépenses augmentent de façon vertigineuse « de 18 % », relève-t-il, « c’est du jamais vu ! ». Cinq indexations salariales et les prix de l’énergie n’y sont pas étrangères. Toutefois, les dépenses de transfert sont, elles aussi, revues à la hausse : la dotation au CPAS augmente de 282.000€ pour atteindre le montant de 1,8 million, tandis que la dotation à la zone de police passe à 1,55 million, soit 460.000€ de plus. « Une nécessité », ajoute Michel Dubois. Seule la dotation à la zone de secours diminue, de 62.000€ « grâce à l’intervention de la Province », ajoute l’échevin. Cette dotation, pour Belœil, est désormais fixée à 442.000€.

L’équilibre donc, pour la Commune de Belœil qui veut éviter de recourir au CRAC. « Quand on voit le résultat, hors contexte, on pourrait se réjouir », commente le conseiller de l’opposition, Alain Carion (Pour l’Avenir). « Mais si on atteint l’équilibre, c’est grâce à des apports qui ne seront pas récurrents. Quant aux dépenses de transfert, on peut dire que c’est du jamais vu, c’était en tout cas prévisible. Notamment la dotation à la zone de police : nous avions mis en garde à plusieurs reprises sur la non-indexation des montants. Dans ces conditions, évidemment, ce n’est plus un escalier qu’il faut gravir, mais une montagne ! ».