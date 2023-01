Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce samedi matin, vers 9h15, pompiers, ambulanciers et policiers ont été appelés en urgence chaussée Brunehault, située à la limite entre Mons et Jurbise. Il s’agit d’une rue fortement fréquentée qui va de la route d’Ath vers le Repos du Voiturier et l’hôtel Utopia.

Les secours ont été appelés pour un grave accident de la route.