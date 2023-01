«Casio c’est pour la vie!»: Gerard Piqué répond avec humour à la «vengeance» de Shakira (vidéo)

Voilà une « revenge song » qui fait couler beaucoup d’encre, malgré un titre improbable et imprononçable ! Il y a deux jours, Shakira sortait une nouvelle chanson, BZRP « Music Sessions #53 », dans laquelle elle n’hésitait pas à tacler son ex, Gérard Piqué. En effet, après 12 années d’amour dont sont issus deux enfants, leur relation s’est très mal terminée, en juin dernier, sur fond d’infidélités et de trahison. « Une louve comme moi, ne mérite pas un gars comme toi. (…) Tu prétends être un champion, mais quand j’ai eu besoin de toi, tu as donné ta pire version. (…) Je ne reviendrai pas vers toi, même si tu pleures ou me supplies. » fredonne notamment la chanteuse, pourtant très discrète sur sa vie privée, sur une musique électronique nerveuse. Plus scandaleux encore, elle ose même la comparaison avec la nouvelle petite amie de son ex, Clara Chia, qui n’a que 23 ans. « Tu as échangé une Ferrari pour une Twingo. Tu as échangé une Rolex pour une Casio » chante-t-elle.

de videos

Lire aussi «Tu as changé une Ferrari pour une Twingo»: Shakira tacle son ex Gérard Piqué dans sa nouvelle chanson (vidéo)

Alors que la chanson continue de cartonner depuis sa sortie, Gerard Piqué a décidé de ne pas se laisser faire, et même, de surfer sur le buzz généré par la situation. De passage dans un live sur Twitch, l’athlète en a profité pour annoncer un partenariat entre Casio et la Kings League, le championnat de football en salle qu’il vient de lancer. « Les Casio, c’est pour la vie. » a-t-il lancé, avant d’exhiber sa montre de la même marque, et d’en distribuer à ceux présents sur le plateau. Face aux interrogations de ses camarades, le sportif de 35 ans a ensuite assuré qu’il ne s’agissait pas d’une blague.