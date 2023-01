«Back To Black»: le biopic sur Amy Winehouse se dévoile avec une première image

Le tournage de « Back To Black » n’a pas encore démarré, mais on sait déjà à quoi ressemblera Amy Winehouse, dans ce premier biopic qui lui est consacré. Comme annoncé il y a quelques mois, c’est la jeune actrice britannique Marisa Abela, surtout connu pour son rôle dans la série de HBO « Insdustry », qui incarnera la chanteuse. Derrière la caméra on retrouve Sam Taylor-Johnson, surtout connue pour avoir signé « Cinquante Nuances de Grey », mais qui n’en est pas à son premier biopic musical. Sorti en 2009, son premier long-métrage, « Nowhere Boy » s’intéressait à une autre figure de la pop britannique, John Lennon. Centré sur les années d’adolescence du futur Beatle, le film avait été acclamé par la critique et lancé la carrière d’Aaron Taylor-Johnson. On ne change pas une équipe qui gagne, la cinéaste a donc fait appel à Matt Greenhalgh, scénariste de « Nowhere Boy », pour (ré)écrire l’histoire d’Amy Winehouse.

Lire aussi «Amy Intime»: Amy Winehouse vue par ses parents sur la Trois

D’après Studio Canal, qui produit « Back To Black », le biopic retracera la carrière de l’artiste, de ses débuts sur les scènes jazz du nord de Londres, au succès fulgurant de son second album, qui donne également son nom au film. L’intrigue devrait également explorer les terribles problèmes d’addictions de la chanteuse, et sa relation controversée avec Blake Fielder-Civil, qui a été son époux de 2007 à 2009. Pour rappel, Amy Winehouse est décédée en 2011, d’une intoxication à l’alcool, alors qu’elle n’avait que 27 ans.

de videos