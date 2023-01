Dany Lary, l’illusionniste, dans son nouveau spectacle au Forum de Liège avec son fils: un duo convaincant!

Après avoir incarné pendant 30 ans le magicien de la démesure par ses spectacles grandioses dans les plus grandes salles d’Europe (Le Château des secrets, La Clé des mystères et rétrotemporis), le Forum de Liège se souvient encore du piano volant au-dessus de la scène avec Dani jouant une partition de musique la tête à l’envers !

Ici, il est revenu avec une création plus « intime », drôle et familiale. Pour sa première soirée de la nouvelle tournée de 25 dates, c’est à Liège dans notre écrin Liégeois que l’illusionniste a posé ses valises. Une soirée où tout ne s’est pas déroulé exactement comme il l’avait imaginé…

Entre choc des générations, duels, surprises et imprévus… Un spectacle plus familial avec des spectateurs invités sur scène pour participer pleinement aux numéros de magie et chaque fois récompensés en posant pour une photo souvenir avec Dani.

Emile Destiné

Ainsi, le pauvre petit gars qui reçoit des tonnes d’œufs sortis d’un chapeau et qui ne peut les retenir vu le nombre, ou encore cette demoiselle qui se voit révéler sa date et année de naissance sans rien avoir divulgué… Le spectacle monte en puissance quand il refait le coup du piano qui vole !