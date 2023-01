Un but polémique qui relance Manchester United face à City: fallait-il annuler l’égalisation de Bruno Fernandes? (vidéo)

Deux buts en fin de match ont permis à Manchester United de faire chuter son voisin City (2-1), samedi, lors de la 20e journée de Premier League. Une victoire renversante pour les Red Devils, mais entachée d’une polémique sur leur premier but.

Bruno Fernandes a égalisé pour United à la 78e en trompant Ederson, mais plus tôt dans l’action, Marcus Rashford apparaît largement hors-jeu alors qu’il semblait vouloir s’emparer du ballon. L’arbitre de touche signale plutôt logiquement hors-jeu et se retrouve au centre de la colère du buteur portugais. L’arbitre central échange alors avec son assistant et finit par accorder le but, Rashford n’ayant pas touché le cuir. Une décision polémique car, même sans intervention sur le ballon, l’Anglais a clairement influencé l’action par sa présence.

« Que Rashford intervienne ou non, il gêne notre gardien et nos défenseurs centraux », a fulminé Pep Guardiola après le match. Si on se penche sur les lois du jeu, le point 11.2 évoque ce genre de situations concernant le hors-jeu. L’arbitre doit siffler notamment quand un joueur « tente clairement de jouer un ballon qui se trouve à proximité alors que cette action influence la réaction d’un adversaire » ainsi que s’il « effectue une action évidente qui influence clairement la capacité d’un adversaire à jouer le ballon ».