Guerre en Ukraine: au moins 5 morts et 27 blessés, dont six enfants, dans une frappe sur un immeuble de Dnipro, la «terreur» russe ne pourra être stoppée que par les armes, réagit Zelensky (photos)

« Il y a déjà cinq morts, 27 personnes ont été blessées et hospitalisées, dont six enfants », a de son côté annoncé le gouverneur de Dnipro, Valentin Reznitchenko, sur la messagerie Telegram, où il a posté la photo d’un bâtiment réduit en ruines.

Les Ukrainiens célèbrent samedi le Nouvel An orthodoxe (dans le calendrier julien), une fête populaire à la veille de laquelle les enfants reçoivent traditionnellement des sucreries.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré samedi que la « terreur » russe ne pourrait être stoppée que par les armes, après qu’un immeuble d’habitation dans l’est de l’Ukraine et des infrastructures énergétiques dans de nombreuses régions ont été touchés au cours d’une nouvelle vague d’attaques.

« La Russie a effectué une autre frappe massive de missiles sur les villes ukrainiennes (…) Est-il possible d’arrêter la terreur russe ? Oui, c’est possible. Peut-on le faire autrement que sur le champ de bataille en Ukraine ? Malheureusement, non », a estimé le président Zelensky dans son message quotidien.