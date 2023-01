De grands maîtres de judo japonais rendent visite à des jeunes judokas schaerbeekois

Le judo garde depuis des années une place spéciale dans le cœur des Schaerbeekois. Le lien entre ce sport et Schaerbeek ne date pas d’hier. Depuis plus de 50 ans désormais, ce sport bénéficie d’un ancrage solide dans la commune de Schaerbeek, au sein du Judo Royal Crossing Club Schaerbeek. Après des décennies, des milliers de jeunes gens ont pu fouler les tatamis de ce club qui peut compter sur un ambassadeur de taille : le champion d’Europe Tomas Nikiforov.

Le club accueille ces 14 et 15 janvier dans son dojo Helmet une délégation de haut niveau de grands maîtres japonais du judo. La délégation menée par M. Toriumi Matagoro (8e dan et président de la Tokyo Judo Federation) et composée d’anciens champions et championnes de la discipline a rencontré sur place les jeunes judokas et les entraîneurs du club schaerbeekois. Pendant deux jours de séminaires, ils partagent leurs connaissances en vue d’améliorer les compétences des jeunes bruxellois et perfectionner les aptitudes de coaching des entraîneurs du Crossing.